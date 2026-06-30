Sevgili Oğlak, bu Temmuz ayı gönlünde adeta uzaklar ve yeni kültürlerin birleşmesiyle şekillenecek. 22 Temmuz tarihinde Güneş'in Aslan burcuna geçişi, partnerinle arandaki ortak paylaşımları çok daha tutkulu ve cüretkar bir hale getirecek. İlişkini derin sırlara açarken, birlikte çok daha cesur zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay sınırların ötesinden hiç beklemediğin, son derece tutkulu bir aşk doğacak. Gizemiyle dikkatini çeken, güçlü karakterli biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok derin bir flörte dönüşecek. Karanlık ama şık atmosferlerde yapacağın baş başa görüşmeler, kalbinin çok daha hızlı ve kontrolsüz bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…