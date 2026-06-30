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Oğlak Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu Temmuz ayı gönlünde adeta uzaklar ve yeni kültürlerin birleşmesiyle şekillenecek. 22 Temmuz tarihinde Güneş'in Aslan burcuna geçişi, partnerinle arandaki ortak paylaşımları çok daha tutkulu ve cüretkar bir hale getirecek. İlişkini derin sırlara açarken, birlikte çok daha cesur zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay sınırların ötesinden hiç beklemediğin, son derece tutkulu bir aşk doğacak. Gizemiyle dikkatini çeken, güçlü karakterli biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok derin bir flörte dönüşecek. Karanlık ama şık atmosferlerde yapacağın baş başa görüşmeler, kalbinin çok daha hızlı ve kontrolsüz bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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