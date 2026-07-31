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Oğlak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 11 Ağustos’ta Mars’ın ortaklık evine geçmesiyle karşındaki insan hızlanıyor, sen ise her zamanki gibi ölçüp biçmek istiyorsun. Bu tempo farkı ayın ana meselesi olacak. İlişkin varsa, 21 Ağustos’ta Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde iş hayatınla evin arasında bir tercih yapman istenecek. Partnerin seni daha çok evde görmek isterken, takvimin buna izin vermeyecek. 28 Ağustos’taki tutulma iletişim evinde yaşanacağı için söylenmemiş ne varsa kısa ama keskin bir konuşmayla dökülecek.

Eğer kalbin boşsa, 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer evine konumlanması çalıştığın ortamda dikkat çekmeni sağlayacak. Bir toplantı çıkışında, bir sektör buluşmasında ya da mesai sonrası kalabalıkta saygıyla başlayan bir ilgi doğabilir. Ciddiyetinin sana ne kadar yakıştığını o kişinin bakışında okuyacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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