Sevgili Balık, bugün değer verdiğin şeylerin gerçekten sana ne hissettirdiğini daha derinden sorgulayabilirsin. Yönetici gezegenin Neptün’ün yön değiştirmeye hazırlandığı bu süreçte, yalnızca maddi kazanımlarını değil, seni manevi olarak besleyen unsurları da gözden geçirmek isteyebilirsin. Sen hayatı çoğu zaman sezgilerinle okuyan, insanların kelimelerinden çok enerjilerini hisseden bir burçsun. Bu nedenle bugün iç dünyanda yaşanan küçük bir farkındalık, dışarıdan bakıldığında olduğundan çok daha büyük anlamlar taşıyabilir. Kendine dürüstçe sorduğun soruların cevapları yavaş yavaş netleşmeye başlayabilir.

İş ve kariyer hayatında yeteneklerini ve emeğini nasıl değerlendirdiğin üzerine düşünebilirsin. Uzun süredir devam eden bir proje, gelir planı ya da kişisel hedefinle ilgili yeni bir bakış açısı geliştirebilirsin. Özellikle yaratıcılık gerektiren alanlarda sezgilerin sana güçlü ipuçları verebilir. Maddi konularda ise duygusal kararlar yerine zamana yayılan değerlendirmeler yapmak daha doğru hissettirebilir. Harcamalarını ve önceliklerini yeniden düzenlemek, ilerleyen süreçte daha rahat hareket etmeni sağlayabilir. Gün içerisinde seni huzurlu hissettiren insanlara ve ortamlara yönelmek enerjini dengeleyecektir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinle aranızdaki duygusal bağ her zamankinden daha görünür hale gelebilir. Bir bakış, küçük bir jest ya da paylaşılan kısa bir an bile sana uzun uzun konuşmalardan daha fazla şey anlatabilir. Duygularını saklamak yerine paylaşmayı seçtiğinde ilişkinizin daha da güçlendiğini görebilirsin. Bekar bir Balık burcu isen, karşına çıkan bir kişinin sende bıraktığı his uzun süre aklından çıkmayabilir. Bu kez seni etkileyen şey büyük sözlerden çok, yanında hissettiğin huzur ve anlaşılmışlık duygusu olabilir. Sezgilerinin fısıldadıklarına kulak vermek isteyeceğin bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…