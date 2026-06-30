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Balık Burcu right-white
1 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 1 Temmuz Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Ay Merkür karşıtlığı, içgüdülerinle mantığın arasında sıkıştığın bir karar anını önüne getiriyor. Bir arkadaşın veya çok güvendiğin biri sana rasyonel, mantığa dayalı bir tavsiye verirken; senin içindeki o derin sezgisel ses farklı bir yolu işaret edebilir. İkileme düşmen çok normal.

Rakamlara ve dışarıdan gelen akıllara uymak yerine, kalbinin ve sezgilerinin rehberliğini seçtiğinde doğru kararı aldığını göreceksin. Mantık bazen yanıltıcı olabilir, ancak senin gibi bir burcun ruhsal pusulası asla şaşmaz. Kendine güvendiğinde yolun aydınlanacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinden gelen bir mesajı veya sözü aşırı analiz edip altında mantıklı sebepler aramak yerine, onun hislerini anlamaya çalışmak iletişim kazalarını önleyecek. Zihni susturup kalbe odaklanmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, flört ettiğin kişinin dış dünyadaki statüsüne veya sözlerine değil, yanında hissettirdiği o görünmez enerjiye odaklanıyorsun. Sezgilerin sana doğru kişiyi fısıldayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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