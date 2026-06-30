Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Ay Merkür karşıtlığı, içgüdülerinle mantığın arasında sıkıştığın bir karar anını önüne getiriyor. Bir arkadaşın veya çok güvendiğin biri sana rasyonel, mantığa dayalı bir tavsiye verirken; senin içindeki o derin sezgisel ses farklı bir yolu işaret edebilir. İkileme düşmen çok normal.

Rakamlara ve dışarıdan gelen akıllara uymak yerine, kalbinin ve sezgilerinin rehberliğini seçtiğinde doğru kararı aldığını göreceksin. Mantık bazen yanıltıcı olabilir, ancak senin gibi bir burcun ruhsal pusulası asla şaşmaz. Kendine güvendiğinde yolun aydınlanacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinden gelen bir mesajı veya sözü aşırı analiz edip altında mantıklı sebepler aramak yerine, onun hislerini anlamaya çalışmak iletişim kazalarını önleyecek. Zihni susturup kalbe odaklanmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, flört ettiğin kişinin dış dünyadaki statüsüne veya sözlerine değil, yanında hissettirdiği o görünmez enerjiye odaklanıyorsun. Sezgilerin sana doğru kişiyi fısıldayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…