Sevgili Balık, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, evine, ailene ve kişisel köklerine dair konularda iyimser adımlar atmanı sağlıyor. Yaşam alanını yenilemek, aile üyeleriyle bir araya gelerek keyifli bir hafta sonu sofrası kurmak veya evde kendini güvende hissedeceğin şifalı bir köşe yaratmak için eyleme geçeceksin.

İç dünyanı ve fiziksel alanını güzelleştirmek için harcadığın efor, sana muazzam bir duygusal tatmin veriyor. Evinde kurduğun bu güvenli ve neşeli düzen, dış dünyadaki zorluklara karşı duruşunu da çok daha cesur ve sağlam bir hale getirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinle birlikte evi güzelleştirmek veya geleceğe dair umut dolu planlar yapmak aidiyet duygunu sarsılmaz kılacak. Şimdi adeta onunla birlikte kökleniyorsun. Bekar bir Balık burcu isen gürültülü arayışları bırakıp sana güven veren, korumacı ve sıcakkanlı bir karakterle güvenli bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...