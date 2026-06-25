Sevgili Balık, bugün kendi yönetici gezegenin olan Neptün'ün Güneş ile yaptığı kare açı, hayatında bir şeylerin sihirli bir şekilde çözülmesini bekleme huyunu bitiriyor. Kendi hayatının mimarı olduğunu fark ederek, ertelediğin veya başkalarından beklediğin önemli adımı bugün bizzat kendin atacaksın. İnisiyatif alma gücün uyanıyor.

Kendi potansiyelini eline aldığında, beklediğin mucizenin aslında senin eylemlerinde gizli olduğunu göreceksin. Pasif bekleyişten aktif üretime geçtiğin bugün, sana muazzam bir yaşamsal tatmin ve cesaret sunarak sınırlarını genişletiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinin aklını okumasını beklemek yerine, ihtiyaçlarını ve duygularını doğrudan dile getirmeyi seçiyorsun. Açık iletişim, ilişkideki belirsizlikleri silip şefkati görünür kılacak. Bekar bir Balık burcu isen ilk adımı atması için karşı tarafı beklemekten vazgeçiyorsun. Duygularını net bir şekilde belli ederek, kendi aşk hikayenin kahramanı oluyor ve çok dürüst bir sürece yön veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...