Sevgili Balık, partnerinle arandaki sorunları veya beklentileri açıkça konuşmak, sevgine yeni bir soluk getiriyor. İhtiyaçlarını netleştirdiğinde, birbirinize olan desteğinizin de ne kadar güçlü olduğunu görerek ilişkine güven katıyorsun.

Bekar bir Balık burcu isen duygusal belirsizliklere ve gizemli tavırlara artık prim vermiyorsun. Ne istediğini bilen, iletişime açık ve senin inisiyatif alan cesur tavrına saygı duyan olgun karakterle, temelleri çok sağlam atılacak bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...