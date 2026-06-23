Sevgili Balık, partnerinden ilişkin için net adımlar ve sorumluluklar beklemen, sevginin havada kalmasını engelliyor. Sınırlarını koruyarak yaptığın bu mantıklı konuşma, ilişkinizin yepyeni ve olgun bir döneme girmesini sağlayacak.

Bekar bir Balık burcu isen, bugün kalbini sadece güce ve başarıya açıyorsun. Statüsü olan, kendi hayatının kontrolünü elinde tutan ve senin netliğinden ürkmeyen otoriter profille çok sağlam temellere dayanan bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...