Sevgili Balık, partnerinle birlikte sanatın ve renklerin dünyasına dalmak, aranızdaki tüm dünyevi stresi ve yorgunluğu silip süpürüyor. Birbirinize ilham verdiğiniz bu şifalı akşam, sevginizi çok daha derin ve ölümsüz bir yere taşıyacak.

Bekar bir Balık burcu isen, bugün ruhsuz ve mantık odaklı insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Göz zevkine hitap eden, estetiği hayatının merkezine koymuş ve senin rüya gibi iç dünyanı anlayabilen naif karakterle harika bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...