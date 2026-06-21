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Balık Burcu right-white
22 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Haziran Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, saatlerce ince tasarım detaylarıyla uğraşmak, ekran başında çizimler yapmak ve beyaz ışığa maruz kalarak görüşmelere katılmak kaslarında ve eklemlerinde ince bir hamlık hissi bırakabilir.

Ellerindeki bu sanatsal yorgunluğu atmak için, parmaklarını birbirine kenetleyip avuç içlerini dışarıya doğru iterek bileklerini nazikçe esnettiğin hareketler yapmalısın. Kollarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, yoğun yaratıcılığın eklemlerinde bıraktığı gerginliği hızla silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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