Sevgili Balık, bugün Ay ile Jüpiter altmışlığı, ofiste her zaman çok düz, renksiz ve sıkıcı hazırlanan şirket raporuna veya sunuma senin muazzam sanatsal dokunuşunu eklemeni sağlıyor. Raporu sadece verilerle değil, renklerle, görsellerle ve ilham veren bir tasarımla birleştirip sunduğunda, tüm ofis bu yaratıcı vizyona hayran kalacak.

Kurumsal sıkıcılığı kendi renklerinle yok ettiğin bugün, pazartesi sendromunu hem senin hem de ekibin için adeta bir sanat sergisi neşesine dönüştürüyor. Yeteneklerinin sınır tanımadan akıp gittiği ve insanların ruhuna dokunduğu harika bir üretkenlik yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinle beraber sanatsal bir aktiviteye katılmak veya akşam evde birlikte bir şeyler tasarlayıp çizmek ilişkinizi masalsı bir boyuta taşıyor. Renklerin ve sanatın içinde kaybolmak aşkınızı tazeleyecek. Bekar bir Balık burcu isen, bugün katıldığın bir sergide, tasarım mağazasında veya estetik algısı yüksek bir mekanda; seninle aynı görsel zevkleri paylaşan ve ruhunun derinliklerini anlayan zarif kişiyle çok romantik bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...