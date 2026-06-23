Sevgili Balık, bugün Ay'ın Akrep burcuna geçişi, uysal ve herkesle iyi geçinen yapını buz gibi bir gerçekçiliğe dönüştürüyor. Ofiste veya çalıştığın projede başarısız olan bir ekibin bütçesini kesecek, işini iyi yapmayan kişilerle olan sözleşmeni duygularını tamamen kapatarak sonlandıracaksın. Patron maskeni takıyorsun.

Kimsenin senden beklemediği bu sert ve otoriter tavır, şirket bütçesinde büyük bir israfı önleyerek mesaiyi çok güçlü kapatmanı sağlıyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında, merhametin değil kuralların işlediği bir düzen kurarak kariyerinde sarsılmaz bir güç elde ediyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinin duygusal mazeretlerini veya hatalarını tolere etmiyorsun. İlişkinizin geleceği hakkında mantık çerçevesinde çok net sınırlar çizecek ve ondan sorumluluk almasını bekleyeceksin. Ciddiyet, aranızdaki saygıyı artıracak. Bekar bir Balık burcu isen, romantik sözler fısıldayan ancak hayatını düzene sokamamış insanları anında engelliyorsun. Sana sadece aşk değil, aynı zamanda yüksek bir yaşam standardı ve finansal güven vadeden ciddi karakterle görüşmeyi seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...