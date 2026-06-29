Sevgili Balık, haziran ayını Oğlak Dolunayı ile noktalarken, sosyal çevren, arkadaş grupların ve ideallerinle ilgili bir döngüyü tamamlıyorsun. Sana artık vizyon katmayan bir topluluktan ayrılma kararı alabilir ya da içinde bulunduğun bir ekip projesinin büyük bir başarıyla sonuçlandığını gururla izleyebilirsin. Çevrendeki insanları ayıklayıp, sadece sağlam ve gerçek dostlarla yola devam etme kararlılığındasın.

Bu sosyal temizliğin hemen ardından, Jüpiter Aslan burcuna geçerek senin günlük yaşamına, çalışma ortamına ve bedensel sağlığına muazzam bir yaşam sevinci aşılıyor. Evcil hayvan sahiplenmek, yeni bir sağlıklı yaşam rutinine başlamak veya ofiste herkesin çalışmak istediği o neşeli, cömert lider konumuna geçmek hayat kaliteni kökten iyileştirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle hayatın o sıkıcı günlük rutinlerini bile bir oyun, bir eğlence haline getiriyorsunuz. Ev işlerini paylaşırken bol kahkaha attığınız bu süreç, aşkın pratik hayatta ne kadar güçlü olduğunu gösterecek. Bekar bir Balık burcu isen, Jüpiter'in enerjisi aşkı sana günlük hayatının koşturmacası içinde, ofiste, spor salonunda veya markette getiriyor. Çalışkan, neşeli ve hayatını kolaylaştıran o karakterle çok sıcak bir temas başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...