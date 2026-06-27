Sevgili Balık, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin ufuklarını, uluslararası bağlantılarını ve akademik hedeflerini harekete geçiriyor. Yurt dışında yaşayan bir akrabanla uzun bir telefon görüşmesi yapabilir, yabancı dil pratiği yapmak için yeni bir uygulamaya yazılabilir veya vize/okul/seyahat başvurularını saniyeler içinde tamamlayabilirsin. Dünya küçülüyor.

Zihinsel sınırlarını aşmak ve farklı kültürlere dokunmak sana müthiş bir yaşam enerjisi verecek. Rutinlerden sıyrılıp gözünü uzaklara diktiğin bu pazar günü, içindeki öğrenme ve keşfetme açlığını harika bir şekilde doyuruyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle birlikte yurt dışı seyahati planlamak veya farklı bir kültürün mutfağına girerek yabancı bir yemek denemek ilişkine vizyon katacak. Ortak keşifler tutkunu artırıyor. Bekar bir Balık burcu isen, online bir eğitimde, dil uygulamasında veya uzak mesafeden biriyle yapacağın vizyoner ve esprili sohbet, kalbinde sınır tanımayan bir aşkı ateşliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...