Sevgili Balık, bugün partnerine destek olmaktan, ortak bir düzen kurmaktan büyük keyif alacaksın. Birlikte sağlıklı bir diyet planlamak, spora başlamak veya evin düzenini yenilemek gibi hayatın içinden eylemler, aranızdaki şefkati kelimelerin ötesinde, somut bir güven hissine dönüştürecek.

Bekar bir Balık burcu isen, başlayan Merkür retrosu sana eski sevgililerden veya yarım kalmış flörtlerden bolca mesaj getirebilir. Ancak Dolunay'ın getirdiği gerçekçi bakış açısıyla geçmişin yanılgılarına kapılmayacaksın. Sana sadece laf üretenleri değil, günlük hayatında yanında olan, sorun çözen, neşeli ve hayatına konfor katan o güvenilir ruhu seçerek kalbini sağlam ellere emanet edeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…