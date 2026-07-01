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Balık Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Plüton kavuşumu senin bilinçaltında, rüyalar aleminde ve o gizli ruhsal bahçende gerçekleşiyor. Yıllardır zihninin en kuytu köşesinde taşıdığın bir korkuyu, bir travmayı veya geçmişten kalan karmik bir bağı bugün aniden, rüyaların veya derin bir sezgi yardımıyla çözüp serbest bırakıyorsun. İçindeki o karanlık odaya nihayet ışık sızıyor.

Gözle görülmeyen ama ruhunu yoran bu zincirleri kırdığında, dış dünyada da eşsiz bir hafifleme yaşayacaksın. Kimseye bir şey ispat etmeden, sadece kendi içine dönerek başardığın bu psikolojik arınma, sana hayatının geri kalanında sarsılmaz bir ruhsal güç ve dinginlik hediye edecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine söyleyemediğin, içinde tuttuğun o derin kaygıları veya güvensizlikleri bugün şefkatle serbest bırakıyorsun. Aranızdaki enerji temizleniyor. Bekar bir Balık burcu isen, uzun zamandır aklının bir köşesinde duran ve ruhunu yoran o eski aşkın veya platonik duygunun fişini zihninde çekiyorsun. Harika bir özgürlük hissi kalbini dolduracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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