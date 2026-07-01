Sevgili Balık, partnerinle arandaki görünmez duvarları, sessiz korkuları ve geçmişten gelen ilişki travmalarını bugün derin bir ruhsal anlayışla şifalandırıyorsun. Birbirinize sözcüklerle değil, sezgilerle destek olduğun bu özel süreç, sevginizin köklerini çok daha kutsal ve yıkılmaz bir yere taşıyacak.

Bekar bir Balık burcu isen, kalbini işgal eden ve sana sadece acı veren o eski hayaletin üzerindeki gücünü bugün tek bir kararla iptal ediyorsun. Zihinsel bir veda seremonisi ile geçmişi uğurladığın bu şifalı gün, kalbini taptaze, dürüst ve seni gerçekten hak eden ihtimallere kusursuz bir şekilde hazırlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…