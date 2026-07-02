Sevgili Balık, bugün gökyüzünün enerjisi seni kalabalıklardan çekip iç dünyana, ruhsal estetiğine ve gizli sığınaklarına davet ediyor. Sanatsal bir hobiyle uğraşmak, yalnız başına yaratıcı bir proje hazırlamak veya sadece kendi içsel uyumunu dinlemek için arka planda kalmayı seçeceksin. Gözden uzak kalmak sana şifa veriyor.

Zihnindeki Jüpiter coşkusu, içe dönük bu halinde bile abartılı hayaller kurmana neden olabilir. Uygulayamayacağın kadar devasa hayallere kapılmak yerine, sezgilerini ve sanatını küçük, uygulanabilir adımlara döktüğünde hissedeceğin o huzur ve üretim tatmini ruhunu arındıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle dış dünyanın gürültüsünden uzak, ruhsal ve estetik bir bağ kurduğunuz gizli anlar yaşıyorsun. Birbirinizin sessizliğini anlamak sevginizi derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, bugün flörtleşmek yerine kendi içsel iyileşmene odaklanıyorsun. Geçmiş yaralarını sardığın bu süreç, arka planda seni anlayan, empati yeteneği yüksek ve sanatkar ruhlu özel bir kişiyi kalbine hazırlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…