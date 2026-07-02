Sevgili Balık, partnerinle arandaki görünmez duvarları, sessiz kalarak ve birbirinizin ruhuna estetik bir şefkatle dokunarak aşıyorsun. Kelimelere ihtiyaç duymadan, sadece yan yana durarak yarattığınız bu uyum, ilişkini temelindeki aidiyet hissini sarsılmaz bir kaleye çevirecek.

Bekar bir Balık burcu isen, flörtlerin o gürültülü ve samimiyetsiz vitrininden çekiliyorsun. Seni kendi sessizliğinde anlayan, ruhsal estetiğine saygı duyan ve duygusal zekasıyla kalbine ince ince işleyen derin bir karakterle, kadersel ve çok şifalı bir başlangıca adım atmaya hazırlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…