Sevgili Balık, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin hayalperest, akışta kaybolan ve sürekli fedakarlık yapan ruhunu kelimenin tam anlamıyla uyandırıyor. Hafta sonunu rüyalarda veya belirsizliklerde geçirmek yerine, kolları sıvayıp evini temizleyecek, bütçeni kuruşu kuruşuna hesaplayacak ve hayatındaki o büyük kaosu kusursuz bir düzene sokacaksın. Mantık devrede.

İlham perilerini beklemekten vazgeçip disiplinli bir şekilde harekete geçtiğinde, omuzlarındaki kafa karışıklığının nasıl buharlaştığına şahit olacaksın. Hayatını pratik, analitik ve gerçekçi bir zemine oturtmak, sana uzun zamandır aradığın o sarsılmaz güven hissini ve yaşamsal netliği sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki romantik sis perdesini dağıtıp ilişkini çok somut ve gerçekçi adımlarla sağlamlaştırıyorsun. Birlikte sorumluluk almak aşkınızı koruyacak. Bekar bir Balık burcu isen, sana şiirler yazan ama eyleme geçmeyen flörtleri eliyorsun. Hayatını düzene sokmuş, pratik zekasıyla sorun çözen ve sana güven veren çalışkan bir karakterle çok mantıklı bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...