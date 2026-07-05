Sevgili Balık, yarın Koç burcunda durağan pozisyona geçecek olan yönetici gezegenin Neptün’ün etkisini bugün derinden hissedebilirsin. Bir süredir zihnini meşgul eden bazı konular yeniden düşünmek isteyebilir, geleceğe dair beklentilerini ve hayallerini gözden geçirebilirsin. Öte yandan Mars ile Uranüs kavuşumunun devam eden etkisi, günün akışı içerisinde hiç beklemediğin haberleri veya sürpriz karşılaşmaları da beraberinde getirebilir. Sen zaten hayatı yalnızca görünen yönüyle değil, hissettirdikleriyle de değerlendiren bir burçsun. Bu yüzden bugün mantığınla sezgilerin aynı noktada buluştuğunda, hangi yöne ilerlemek istediğini daha net görebilirsin.

İş ve kariyer hayatında yaratıcılık gerektiren konular ön plana çıkabilir. Bir projeye farklı bir yaklaşım getirmen ya da daha önce kimsenin fark etmediği bir detayı görmen dikkat çekmeni sağlayabilir. Maddi konularda ise duygusal kararlarla hareket etmek yerine biraz zaman tanımak sana iyi gelebilir. Özellikle yeni harcamalar veya gelecek planları söz konusu olduğunda acele etmemek daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Gün içerisinde kendine sessiz ve sakin anlar yaratmak, zihnindeki yoğunluğu azaltmana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinin söylediklerinden çok hissettirdiklerine odaklanabilirsin. Aranızdaki bağı güçlendiren şeyin çoğu zaman kelimelerden çok paylaşılan duygular olduğunu fark edebilirsin. Küçük ama içten bir yakınlık anı ilişkinize düşündüğünden daha fazla katkı sağlayabilir. Bekar bir Balık burcu isen, karşına çıkan bir kişinin enerjisi ve dünyaya bakış şekli dikkatini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca dış görünüş ya da büyük sözler değil, yanında hissettiğin huzur duygusu olabilir. Sezgilerine güvenmek isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…