Sevgili Balık, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle öz değer alanın öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte değer görmediğin için açılan bir yarayı iyileştiriyor. İlişkin varsa, bu ilişkide kendi ihtiyaçlarını hep en sona koyduğunu fark ediyorsun. Onun istediği yer, onun sevdiği plan, onun keyfi… Peki ya sen? Bugün kendi isteğini de masaya koymalısın. “Ben de bunu istiyorum” demek bencillik değil, var olmaktır. Kendine değer verdiğinde, partnerin de sana o değeri vermeye başlıyor. Venüs-Lilith gerilimi kendi değerin konusunda içini kemiren bir tereddüt yaratabilir; o küçümseyen iç sesi bugün susturmalısın.

Bekarsan, geçmişte kendini olduğundan az gösterdiğin için yaşadığın bir hayal kırıklığının dersini bugün alıyorsun. Beğenilmek için küçülmek, seni görünmez kılıyor. Bugün olduğun gibi görünme cesaretini toplamalısın. Doğru kişi, seni küçülttüğünde değil, tüm ışığınla parladığında sevecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…