Sevgili Balık, bugün aşk hayatında güzel ve sakin bir iletişim öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle içinden geçenleri açıkça paylaşmak sana iyi gelebilir. Onun seni anlamasını beklemek yerine ne hissettiğini anlat; küçük bir sohbet bile aranızdaki mesafeyi kapatabilir.

Bekarsan, seni dinleyen, konuşurken acele etmeyen ve yanında rahat hissettiren biri ilgini çekebilir. İlk dakikadan büyük bir hikâye yazmana gerek yok. Sohbet güzel akıyorsa bırak biraz daha aksın; gerisini zaman zaten gösterecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…