Sevgili Balık, bugün aşk hayatında öz değer meselesi öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinden daha fazla ilgi görmek ya da bazı ihtiyaçlarının karşılanmasını istemek çok doğal. Bunu dile getirmen de ilişkinize iyi gelebilir. Yalnız geçmişten biriktirdiğin bütün kırgınlıkları aynı anda masaya dökmemeye çalış. Bir konuyu konuşurken başka beş meseleyi de açarsan ikiniz de yorulabilirsiniz. Bugün neye ihtiyacın varsa onu net söylemen yeterli.

Bekarsan, sana değer verdiğini hissettiren biri bugün daha çekici gelebilir. Bu güzel; çünkü artık yalnızca sözlere değil, davranışlara da bakmak istiyorsun. Ama küçük bir uyarı: Birinin sana biraz ilgi göstermesini hemen büyük bir sevgi sanma. Sen zaten değerlisin; bunu hatırladığında kimin gerçekten sana iyi geldiğini çok daha rahat seçersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…