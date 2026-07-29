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Balık Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 30 Temmuz Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Koç burcuna geçerken odağın doğrudan para ve kendi emeğinin değeri oluyor. İş hayatında “Ben bunun karşılığında ne alıyorum?” sorusunu kendine daha açık sormaya başlayabilirsin. Ücret, görev ya da çalışma şartlarından memnun olmadığın bir konu varsa bunu dile getirmek için cesaret bulabilirsin. Talebini anlatırken özür diler gibi konuşma; yaptığın işi ve neden daha fazlasını hak ettiğini sakin bir şekilde ortaya koyman yeterli.

Maddi konularda ise yeni bir gelir kapısı arayabilirsin. Ek iş, yeni müşteri ya da yeteneğini kazanca çevirebileceğin bir fikir gündemine gelebilir. Heyecanla hemen para yatırmak yerine önce küçük bir deneme yapmak daha akıllıca olabilir. Önce sistemin çalıştığını gör, sonra büyütürsün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinden biraz daha fazla ilgi görmek isteyebilirsin. Bunu içine atıp onun fark etmesini beklemek yerine neye ihtiyacın olduğunu tatlı bir dille söylemen çok daha kolay sonuç verebilir.

Bekar bir Balık burcu isen, seni etkilemek için büyük gösteriler yapan birinden ziyade sana gerçekten değer verdiğini davranışlarıyla gösteren biri dikkatini çekebilir. Güzel sözlerden önce nasıl davrandığına bak derim; cevabı orada bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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