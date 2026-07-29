Sevgili Balık, bugün Ay Koç burcuna geçerken odağın doğrudan para ve kendi emeğinin değeri oluyor. İş hayatında “Ben bunun karşılığında ne alıyorum?” sorusunu kendine daha açık sormaya başlayabilirsin. Ücret, görev ya da çalışma şartlarından memnun olmadığın bir konu varsa bunu dile getirmek için cesaret bulabilirsin. Talebini anlatırken özür diler gibi konuşma; yaptığın işi ve neden daha fazlasını hak ettiğini sakin bir şekilde ortaya koyman yeterli.

Maddi konularda ise yeni bir gelir kapısı arayabilirsin. Ek iş, yeni müşteri ya da yeteneğini kazanca çevirebileceğin bir fikir gündemine gelebilir. Heyecanla hemen para yatırmak yerine önce küçük bir deneme yapmak daha akıllıca olabilir. Önce sistemin çalıştığını gör, sonra büyütürsün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinden biraz daha fazla ilgi görmek isteyebilirsin. Bunu içine atıp onun fark etmesini beklemek yerine neye ihtiyacın olduğunu tatlı bir dille söylemen çok daha kolay sonuç verebilir.

Bekar bir Balık burcu isen, seni etkilemek için büyük gösteriler yapan birinden ziyade sana gerçekten değer verdiğini davranışlarıyla gösteren biri dikkatini çekebilir. Güzel sözlerden önce nasıl davrandığına bak derim; cevabı orada bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…