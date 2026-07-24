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Balık Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin para ile öz değer alanını sınıyor. Kendine biçtiğin değerin karşılığını alıp almadığını sorguluyorsun. İş hayatında emeğinin hakkını istemek konusunda çekingen davranıyorsun. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu talebi olgun bir dille iletme gücü veriyor. Kendini küçümsemeden konuşmalısın.

Maddi konularda bütçende gerçeklik testi yaşanıyor. Gelirin ile giderin arasındaki fark bugün net biçimde ortaya çıkıyor. Satürn bu tabloyu görmeni istiyor, çünkü ancak o zaman düzeltebilirsin. Bir aylık harcamalarını yazılı olarak çıkarman sana yol gösterecek.

Aşk hayatında kendine verdiğin değer öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkinizde sürekli veren taraf olduğunu düşünüyorsan bunu konuşmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, kendini olduğundan az göstermeyi bırakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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