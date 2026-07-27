Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni haftanın en duygusal, en sezgisel noktasına taşıyor. İş hayatında bugün mantığın kadar hislerin de güçlü biçimde devrede. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir konuda farkındalık uyandırıyor, ancak kendi burcundaki Ay seni önce içine dönmeye çağırıyor. Bugün büyük bir hamle yapmak yerine sezgilerinle yön bulmalısın. İçinden gelen sesi dinlediğinde, doğru yolu herkesten daha net görüyorsun.

Maddi konularda güçlü sezgilerin sana rehberlik ediyor. Bir konuda içinden gelen his, elindeki mantıklı verilerden daha doğru çıkabilir. Ancak kendi burcundaki Ay seni fazla hayalperest kılabilir, bu yüzden büyük bir finansal karar vermeden önce ayaklarını yere basmalısın.

Aşk hayatında derin bir duygusallık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…