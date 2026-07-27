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Balık Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni haftanın en duygusal, en sezgisel noktasına taşıyor. İş hayatında bugün mantığın kadar hislerin de güçlü biçimde devrede. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir konuda farkındalık uyandırıyor, ancak kendi burcundaki Ay seni önce içine dönmeye çağırıyor. Bugün büyük bir hamle yapmak yerine sezgilerinle yön bulmalısın. İçinden gelen sesi dinlediğinde, doğru yolu herkesten daha net görüyorsun.

Maddi konularda güçlü sezgilerin sana rehberlik ediyor. Bir konuda içinden gelen his, elindeki mantıklı verilerden daha doğru çıkabilir. Ancak kendi burcundaki Ay seni fazla hayalperest kılabilir, bu yüzden büyük bir finansal karar vermeden önce ayaklarını yere basmalısın.

Aşk hayatında derin bir duygusallık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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