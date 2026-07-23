Sevgili Balık, bugün ilişkinde belirsizlikten sıkılıyorsun. Ay senin kariyer ve statü alanına yerleşiyor, bu yüzden aşkta da tanımlı bir yer istiyorsun. İlişkin varsa, ilişkinizi çevrenize daha görünür kılmak isteyebilirsin. Ailene tanıtmak, sosyal ortamlarda birlikte olmak ya da geleceğe dair somut bir söz almak bugün gündemine gelebilir. Merkür normal seyrine döndüğü için bu konuyu açmak artık zor değil. İstediğin netliği açıkça dile getirmelisin.

Bekarsan, hayatını toparlamış biri sana çekici geliyor. İşini iyi yapan, ne istediğini bilen ve hedefine doğru ilerleyen kişiler bugün ilgini çekiyor. Yüzeysel bir cazibe yerine bu kararlılığı arıyorsun. Böyle birini fark edersen adım atmaktan çekinmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…