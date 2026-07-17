Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kelimelere ihtiyaç duymadan anlaşabildiğin anların kıymetini fazlasıyla hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki sessiz uyum, bugün konuşulan onlarca cümleden daha güçlü bir bağ kuruyor; bazen sadece yan yana olmak yeterli. Bunu fark ettiğinde huzur bulacaksın.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyle aranda hissettiğin o görünmez çekimi mantıkla açıklamaya çalışma. Bazı bağlar izah gerektirmez, sadece yaşanır. Kalbinin sana fısıldadığına güven bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…