Sevgili Balık, 12 Temmuz’da Neptün retrosu kalbini meşgul eden konuları daha görünür hale getirebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sana anlatmadığı küçük bir detayı başkasından duyman moralini bozabilir. Kırılmadan önce nedenini dinlemek ilişkinize düşündüğünden daha fazla katkı sağlayacaktır.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun zamandır seni güldüren ama hiç romantik açıdan düşünmediğin biriyle arandaki enerji değişebilir. Dostlukla başlayan bir yakınlık farklı bir hikâyeye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…