Sevgili Balık, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Özellikle seni yalnızca iyi hissettiğinde arayanlarla, kötü günlerinde de yanında olan insanlar arasındaki ayrımı daha net yapabilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da sana bazı cevaplar verecek.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sevgiyi hangi yollarla gösterdiğini daha dikkatli gözlemleyebilirsin. Özel günlerde alınan hediyelerden çok, yoğun bir gününde seni dinlemek için vakit ayırması ya da sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması daha anlamlı gelebilir. Çünkü bugün büyük jestlerden çok küçük emekler değer kazanıyor.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir hoşlandığın birinin seni ne kadar tanıdığını sorgulayabilirsin. Sevdiğin kahveyi bile bilmeyen ama ilgisini sürekli dile getiren biriyle, küçük detayları hatırlayan biri arasındaki fark daha görünür olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…