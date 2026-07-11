Sevgili Balık, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun süredir ertelediğin kişisel bir kararı uygulamaya yöneltebilir. Belki yeni bir rutin oluşturacak, belki de uzun zamandır vazgeçemediğin bir alışkanlığı geride bırakacaksın. Bugün küçük bir değişimin hayatını düşündüğünden daha fazla etkilemesi mümkün.

Kariyer hayatında dikkatinden kaçan bir ayrıntıyı son anda fark ederek önemli bir hatanın önüne geçebilirsin. Özellikle teslim edilmesi gereken işler ve belgelerde gösterdiğin özen sana avantaj sağlayacak.

Maddi konularda bugün “ihtiyacım var mı?” sorusunu kendine sormak doğru kararlar aldırabilir. Gereksiz görünen küçük harcamaları ertelemek ilerleyen günlerde rahat nefes almanı sağlayacak.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir itiraf ya da samimi bir konuşma duygularını değiştirebilir. İlişkisi olan Balık burçları partnerleriyle birbirlerini daha iyi anlayacakları bir akşam geçirebilir. Bekar Balık burçları ise uzun zamandır tanıdıkları birinin duygularını öğrenerek şaşırabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…