Sevgili Balık, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklar daha fazla gündeminde olabilir. Uzun süredir birlikte çalıştığın biriyle görev paylaşımını yeniden düzenlemek, bir arkadaşınla yaptığın planları netleştirmek ya da yarım kalan bir iş birliğini tamamlamak isteyebilirsin. Bugün tek başına ilerlemek yerine doğru kişiyle aynı hedefe yürümek sana daha fazla şey kazandırabilir.

İş hayatında karşındaki insanların beklentileri daha görünür hale geliyor. Bir müşterinin küçük bir talebi, bir çalışma arkadaşının önerisi ya da yöneticinden gelen kısa bir geri bildirim düşündüğünden daha önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle detaylara gösterdiğin özen dikkat çekebilir.

Maddi konularda ortak harcamalar ve paylaşılan sorumluluklar gündeme gelebilir. Bir tatil bütçesi oluşturmak, birlikte yapılacak bir alışverişi planlamak ya da uzun süredir ertelenen bir ödemenin paylaşımını konuşmak gerekebilir. Bugün kazançtan çok denge ve adalet duygusu önem kazanıyor.

Aşk hayatında ise Venüs tam karşıt burcuna geçerken ilişkilerde küçük davranışların değeri artıyor. Partnerinin sen söylemeden yaptığı bir iyilik ya da yoğun bir gününde sana destek olması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Balık burcuysan, hayatına giren biri seni büyük sözlerle değil, tutarlı davranışlarıyla etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…