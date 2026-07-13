Sevgili Balık, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte keyif alacağın yeni paylaşımlara alan açarken Neptün retrosu da ortak ilgi alanlarının ilişkileri nasıl güçlendirdiğini daha net görmeni sağlayabilir. Bu dönem, birlikte güzel anılar biriktirmek duygusal bağını da kuvvetlendirebilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinle birlikte yeni bir hobiye başlayabilir, uzun zamandır gitmek istediğiniz bir atölyeye katılabilir ya da ortak ilgi duyduğunuz bir etkinliği rutininizin parçası haline getirebilirsiniz. Bekar bir Balık burcuysan, bir konser, sergi, festival ya da hobi etkinliğinde tanışacağın biriyle ortak zevkleriniz sayesinde kısa sürede bir yakınlık kurabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…