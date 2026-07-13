Sevgili Balık, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, hayatına daha fazla keyif ve üretkenlik katacağın yeni bir dönemi başlatabilir. Neptün retrosunun etkisiyle seni mutlu etmeyen uğraşları geride bırakıp gerçekten heyecan duyduğun alanlara yönelmek isteyebilirsin. Yeni bir hobi edinmek, yaratıcı bir projeye başlamak ya da uzun zamandır ertelediğin bir fikri hayata geçirmek için güçlü bir motivasyon yakalayabilirsin.

Kariyer hayatında yaratıcılığını ön plana çıkaracağın fırsatlar doğabilir. Hazırlayacağın bir sunum, tasarlayacağın bir çalışma ya da ortaya koyacağın farklı bir fikir çevrendekilerin dikkatini çekebilir. Maddi konularda ise yeteneğini kazanca dönüştürebileceğin küçük bir fırsatla karşılaşabilir, hobinden ek gelir elde etmenin yollarını araştırmaya başlayabilirsin.

Aşk hayatında ise kalbin yeni başlangıçlara açık olacak. İlişkisi olan Balık burçları partnerleriyle birlikte keyif alacakları yeni bir uğraşa başlayarak ilişkilerine gereken o taze enerjiyi katabilir. Bekar Balık burçları ise bir konser, sergi, festival ya da hobi etkinliğinde tanışacakları biriyle flört etmeye başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…