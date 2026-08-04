Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatacak. Chiron’un etkisiyle geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlayıp susmayı tercih edebilirsin, ama bugün susmak yarardan çok zarar getiriyor. Cümleni sakin kurduğunda, tam olarak anlaşıldığını göreceksin.

Bekarsan, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yazışırken kendini ifade etmek sana yüz yüze konuşmaktan daha kolay geliyor ve bugün bu senin avantajın. Yalnız hayal kurmakla gerçeği ayırmayı da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…