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Balık Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

5 Ağustos Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatacak. Chiron’un etkisiyle geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlayıp susmayı tercih edebilirsin, ama bugün susmak yarardan çok zarar getiriyor. Cümleni sakin kurduğunda, tam olarak anlaşıldığını göreceksin.

Bekarsan, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yazışırken kendini ifade etmek sana yüz yüze konuşmaktan daha kolay geliyor ve bugün bu senin avantajın. Yalnız hayal kurmakla gerçeği ayırmayı da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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