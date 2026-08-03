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4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay kazanç ve öz değer alanında ilerliyor ve neye layık olduğun sorusunu önüne koyuyor. İlişkin varsa, kendini yeterince değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı beklenmedik biçimde yakınlaştıracak. Sen genellikle bu tür duyguları saklarsın, çünkü yük olmaktan çekinirsin. Oysa paylaştığında yük olmuyorsun, tam tersine ona sana nasıl davranması gerektiğini gösteriyorsun.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle seni sadece oyalayan biri arasındaki farkı bugün çok net görüyorsun. Kimin geri döndüğüne, kimin seni hatırladığına ve kimin sözünü tuttuğuna baktığında cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bugün gördüğün bu gerçeği görmezden gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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