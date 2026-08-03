Sevgili Balık, bugün Ay kazanç ve öz değer alanında ilerliyor ve neye layık olduğun sorusunu önüne koyuyor. İlişkin varsa, kendini yeterince değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı beklenmedik biçimde yakınlaştıracak. Sen genellikle bu tür duyguları saklarsın, çünkü yük olmaktan çekinirsin. Oysa paylaştığında yük olmuyorsun, tam tersine ona sana nasıl davranması gerektiğini gösteriyorsun.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle seni sadece oyalayan biri arasındaki farkı bugün çok net görüyorsun. Kimin geri döndüğüne, kimin seni hatırladığına ve kimin sözünü tuttuğuna baktığında cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bugün gördüğün bu gerçeği görmezden gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…