Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi aşk hayatında seni daha görünür ve duygularını daha açık hale getirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, ne istediğini net biçimde söyleyebilir ve partnerinden de aynı açıklığı bekleyebilirsin. Aranızda saklanan bir mesele varsa bugün konuşulmadan kalması pek kolay görünmüyor.

Eğer bekarsan, çevrendeki ilgiyi normalden çok daha kolay üzerine çekebilirsin. Özellikle seni bir süredir uzaktan takip eden birinin beklenmedik şekilde duygularını belli etmesi kalp atışlarını hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…