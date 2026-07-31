Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi seni günün en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirebilir. Ne istediğin konusunda daha kararlı davranabilir, iş hayatında seni rahatsız eden bir konuyu açıkça dile getirebilirsin. Neptün’ün retro hareketi maddi hedeflerini yeniden düşünmene neden olurken, bugün alacağın kişisel bir karar ilerleyen günlerde kariyerini de etkileyebilir. Başkalarının beklentisine göre değil, kendi önceliklerine göre hareket etmen gereken bir gündesin.

Maddi konularda kendin için yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Gelirini artıracak bir fikir ya da kişisel yeteneğini kazanca çevirme düşüncesi belirginleşebilir. Fakat ilk adımı atmadan önce planını somutlaştırmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, bugün ilişkide ne istediğini daha açık ifade edebilir ve partnerinden de aynı netliği bekleyebilirsin. Saklanan bir konu varsa konuşulması kaçınılmaz hale gelebilir. Ama eğer bekarsan, enerjin çevrendekilerin dikkatini kolayca çekebilir. Seni uzun süredir uzaktan takip eden birinin beklenmedik bir şekilde ilgisini belli etmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…