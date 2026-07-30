Sevgili Balık, bugün Ay Boğa burcuna geçerken iletişimin daha sakin ve anlaşılır hale geliyor. İş hayatında önemli bir görüşmen varsa acele etmeden konuşman ve karşındaki kişiyi gerçekten dinlemen sana avantaj sağlayabilir. Üstelik hiç beklemediğin bir telefon ya da mesaj yeni bir fikir doğurabilir. Bugün çok konuşmaktan ziyade doğru şeyi doğru zamanda söylemek önemli.

Maddi konularda yakın çevrenden gelecek bir iş fırsatı gündemine girebilir. Bir tanıdığın seni birine önermesi ya da kısa bir görüşmenin kazanca dönüşmesi mümkün. Para konuşmaktan çekinme; yaptığın işin karşılığını en baştan netleştirmek sonradan kafanın rahat olmasını sağlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle sakin sakin konuşmak bugün aranızdaki yakınlığı artırabilir. İçinden geçenleri onun anlamasını beklemek yerine sen anlat; düşündüğünden çok daha güzel bir karşılık alabilirsin.

Bekar bir Balık burcu isen, güzel konuşan ama seni yormayan biri ilgini çekebilir. Sohbetin doğal biçimde akması sana kendini rahat hissettirebilir. Hemen bir anlam yüklemene gerek yok; önce konuşmanın tadını çıkar, gerisi zaten belli olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…