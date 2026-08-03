Sevgili Balık, Ay bugün kazanç alanında ilerliyor ve maddi konulara odaklanmanı sağlıyor. İş hayatında emeğinin karşılığını düşünüyorsun ve bir talebi dile getirmek istiyorsun. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ev hayatınla kariyerin arasında gerginlik yaratıyor; ailenin bir beklentisi işini aksatabilir. Bugün ikisi arasında net bir sınır çizmelisin.

Maddi konularda gelirinle giderin arasındaki fark bugün gözüne çarpıyor. Yöneticin Neptün’ün geri hareketi de tahminle hareket etmeni kolaylaştırıyor. Rakamlara bakmadan karar vermemelisin.

Aşk hayatında öz değerin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendini değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı yakınlaştıracak. Bekar bir Balık burcu isen, sana emek veren biriyle seni oyalayan biri arasındaki farkı bugün net görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…