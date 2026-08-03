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Balık Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün kazanç alanında ilerliyor ve maddi konulara odaklanmanı sağlıyor. İş hayatında emeğinin karşılığını düşünüyorsun ve bir talebi dile getirmek istiyorsun. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ev hayatınla kariyerin arasında gerginlik yaratıyor; ailenin bir beklentisi işini aksatabilir. Bugün ikisi arasında net bir sınır çizmelisin.

Maddi konularda gelirinle giderin arasındaki fark bugün gözüne çarpıyor. Yöneticin Neptün’ün geri hareketi de tahminle hareket etmeni kolaylaştırıyor. Rakamlara bakmadan karar vermemelisin.

Aşk hayatında öz değerin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendini değerli hissetmediğin bir anı partnerine anlatman aranızı yakınlaştıracak. Bekar bir Balık burcu isen, sana emek veren biriyle seni oyalayan biri arasındaki farkı bugün net görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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