Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İş hayatında bir yazışma, bir görüşme ya da kısa bir sunum öne çıkıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlatıp seni çekingen kılabilir. Bugün fikrini net biçimde söylemekten çekinmemelisin.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündeminde. Bir kardeşinle ya da bir tanıdığınla aranızdaki hesap konuşulabilir. Rakamı açıkça belirtmen ileride doğacak bir karışıklığı önleyecek.

Aşk hayatında konuşmanın gücü öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatıyor. Bekar bir Balık burcu isen, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…