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Balık Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 5 Ağustos Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İş hayatında bir yazışma, bir görüşme ya da kısa bir sunum öne çıkıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlatıp seni çekingen kılabilir. Bugün fikrini net biçimde söylemekten çekinmemelisin.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündeminde. Bir kardeşinle ya da bir tanıdığınla aranızdaki hesap konuşulabilir. Rakamı açıkça belirtmen ileride doğacak bir karışıklığı önleyecek.

Aşk hayatında konuşmanın gücü öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatıyor. Bekar bir Balık burcu isen, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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