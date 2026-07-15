Sevgili Balık, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında romantizm, hayattan keyif alma ve yaşama sevincinin yükseleceği olumlu bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Balık isen partnerinle çocuklar, hobiler ya da birbirinize ayırdığınız kaliteli vaktin azlığı üzerinden ufak gerilimler tırmanabilir. Burcundaki durağan Satürn ve retro Merkür baskısını hafifletmek adına partnerinle baş başa kalabileceğiniz nostaljik ve romantik aktivitelere yönelmelisiniz.

Bekar bir Balık isen hayatına eski günleri hatırlatan, sana nostaljik hisler yaşatan eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık flört adayları çekilebilir. Gökyüzünün bu retro enerjisi altında karşı tarafın vaatlerine hemen kapılmamalı, niyetinin ciddiyetini zamana yayarak ölçmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…