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Balık Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında romantizm, hayattan keyif alma ve yaşama sevincinin yükseleceği olumlu bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Balık isen partnerinle çocuklar, hobiler ya da birbirinize ayırdığınız kaliteli vaktin azlığı üzerinden ufak gerilimler tırmanabilir. Burcundaki durağan Satürn ve retro Merkür baskısını hafifletmek adına partnerinle baş başa kalabileceğiniz nostaljik ve romantik aktivitelere yönelmelisiniz.

Bekar bir Balık isen hayatına eski günleri hatırlatan, sana nostaljik hisler yaşatan eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık flört adayları çekilebilir. Gökyüzünün bu retro enerjisi altında karşı tarafın vaatlerine hemen kapılmamalı, niyetinin ciddiyetini zamana yayarak ölçmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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