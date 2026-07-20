Sevgili Balık, bugün aşk hayatında sohbetin derinliği belirleyici. İlişkin varsa, partnerinle hayata, geleceğe, inandığınız şeylere dair yapacağınız bir konuşma aranızdaki bağı hiç ummadığın bir yere taşıyacak. Sıradan gündelik muhabbeti bir kenara bırakıp gerçek bir şey konuşun bugün.

Bekarsan, seninle aynı dünya görüşünü paylaşan biri bugün ilgini çekebilir. Fiziksel bir çekimden çok, aynı şeylere değer vermenin verdiği yakınlık seni etkiliyor. Bu bağ yavaş kurulur ama sağlam olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…