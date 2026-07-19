Sevgili Balık, bugün aşk hayatında konuşulmadan kurulan bir bağ var. İlişkin varsa, partnerinle aranızda geçen küçük, sessiz bir an; aynı anda gülmek, aynı şeyi düşünmek, hiçbir şey söylemeden birbirini anlamak… Günün en güzel yerini işte bu yapacak. Bunu fark et, üstünden hızla geçme.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi hayalinde büyütmek yerine gerçekte kim olduğunu öğrenmeye zaman ayır. Kafandaki versiyonu ne kadar güzel olursa olsun, gerçek insanla tanışmak her zaman daha kıymetli. Bugün fantezini değil, onu tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…