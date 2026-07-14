Sevgili Balık, Yengeç burcundaki taze yeni ayın şefkatli yansımaları bugün yaratıcı projelerinizi ve hayattan keyif aldığınız alanları canlandırırken, kariyerinizde kendinizi çok daha parıltılı bir şekilde ifade etmenizi sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte üzerinde çalıştığınız ama rafa kaldırdığınız sanatsal bir fikir ya da mesleki bir hobi yeniden gündeminize gelebilir ve bu kez çok daha sağlam adımlarla ilerleyebilir. Uranüs’ün sunduğu zihinsel özgürlük sayesinde, işinizde tıkanıklık yaratan sorunlara kimsenin göremediği, dahi ve sezgisel çözümler üreteceksiniz.

Maddi konularda ise hobileriniz, çocuklarınız ya da tamamen keyif odaklı harcamalar bütçenizde küçük bir esneklik gerektirebilir. Finansal adımlarınızı atarken tamamen duygusal boşlukları doldurmaya yönelik hamlelerden uzak durmalı, paranızı güvende tutacak sakin adımlara odaklanmalısınız. Geçmişte bir emeğin karşılığı olarak beklediğiniz ama geciken bir paranın tahsil edilmesi, cüzdanınızı bugün sakince korumanıza yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle çocuksu bir neşeyle vakit geçireceğiniz, romantizmin ve şefkatin dorukta olacağı çok naif bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Balık burcu isen, nostaljik rüzgarların etkisiyle eski bir aşkın ya da geçmişte derin izler bırakmış birinin sıcak bir mesajla yeniden kapını çalması, kalbinde unuttuğun o tatlı kıpırtıları usulca uyandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…