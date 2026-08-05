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6 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

6 Ağustos Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs derin bağlar alanına geçerek duygularını yoğunlaştırıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda çok daha içten ve derin bir bağ kuruluyor; bugüne kadar söyleyemediğin bir şeyi bu akşam söyleyebilirsin. Ancak Son Dördün, yarım kalmış bir konuşmayı da tamamlamanı istiyor; erteleme alışkanlığın devreye girerse o konu bir kez daha kapanmadan kalır. Bugün zor olan cümleyi kurmaktan kaçmamalısın.

Bekarsan, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini net biçimde fark ediyorsun ve derin bir bağ arayışın güçleniyor. Yine de bu arayış seni yoğunluğu aşkla karıştırmaya götürebilir; seni sarsan her his doğru kişinin işareti değil. Kalbini dinlerken bir yandan da huzurunu gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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