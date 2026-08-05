Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs derin bağlar alanına geçerek duygularını yoğunlaştırıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda çok daha içten ve derin bir bağ kuruluyor; bugüne kadar söyleyemediğin bir şeyi bu akşam söyleyebilirsin. Ancak Son Dördün, yarım kalmış bir konuşmayı da tamamlamanı istiyor; erteleme alışkanlığın devreye girerse o konu bir kez daha kapanmadan kalır. Bugün zor olan cümleyi kurmaktan kaçmamalısın.

Bekarsan, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini net biçimde fark ediyorsun ve derin bir bağ arayışın güçleniyor. Yine de bu arayış seni yoğunluğu aşkla karıştırmaya götürebilir; seni sarsan her his doğru kişinin işareti değil. Kalbini dinlerken bir yandan da huzurunu gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…