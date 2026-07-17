Acil Olarak Ameliyata Alınan Danla Bilic Hastaneden Son Halini Paylaştı!
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kritik ameliyat ve peş peşe yaptığı sağlık açıklamalarıyla sevenlerini korkutmuştu. Geçmişte yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun yıllar sonra vücudunda oluşturduğu enfeksiyon nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Bilic, yaşadığı zorlu sürecin ardından günler sonra ilk kez yeni bir paylaşım yaptı. Hastaneden paylaştığı son kareyle günler sonra ortaya çıktı.
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Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
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Kritik ameliyatın ardından tedavisi devam eden Danla Bilic, günler sonra Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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