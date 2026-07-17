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Acil Olarak Ameliyata Alınan Danla Bilic Hastaneden Son Halini Paylaştı!

Acil Olarak Ameliyata Alınan Danla Bilic Hastaneden Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 17:56
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kritik ameliyat ve peş peşe yaptığı sağlık açıklamalarıyla sevenlerini korkutmuştu. Geçmişte yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun yıllar sonra vücudunda oluşturduğu enfeksiyon nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Bilic, yaşadığı zorlu sürecin ardından günler sonra ilk kez yeni bir paylaşım yaptı. Hastaneden paylaştığı son kareyle günler sonra ortaya çıktı.

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Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Daha önce aynı nedenle birçok operasyon geçiren fenomen isim, temmuz ayının ortalarında yeniden rahatsızlanınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Bilic, yüksek ateş ve şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu, ancak ilk müdahalenin ardından kendi doktoruyla iletişime geçince durumun düşündüğünden çok daha ciddi olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım. Hastanede ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım. Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu.'

Danla Bilic, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun sandığından çok daha kritik olduğunu belirterek yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.

Fenomen isim, takipçilerine şu ifadelerle seslendi:

'Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum.'

Bilic, değerleri ameliyata uygun seviyeye gelir gelmez yaklaşık 10 saat süren operasyon geçirdiğini, günlerdir yarı baygın halde olduğu için sosyal medyada paylaşım yapamadığını da dile getirdi.

Kritik ameliyatın ardından tedavisi devam eden Danla Bilic, günler sonra Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaştı.

Kritik ameliyatın ardından tedavisi devam eden Danla Bilic, günler sonra Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaştı.

Maske takarak hastane bahçesinde çektiği fotoğrafını paylaşan Bilic, gönderisine esprili bir dille 'Kantini teftişe çıktım' notunu ekledi.

Paylaşımda oturduğu koltuğun yanında tedavi sürecinde kullandığı dren sistemi de dikkat çekerken, Bilic günler sonra yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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