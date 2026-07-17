Acil Olarak Ameliyata Alınan Danla Bilic Hastaneden Son Halini Paylaştı!

Daha önce aynı nedenle birçok operasyon geçiren fenomen isim, temmuz ayının ortalarında yeniden rahatsızlanınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Bilic, yüksek ateş ve şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu, ancak ilk müdahalenin ardından kendi doktoruyla iletişime geçince durumun düşündüğünden çok daha ciddi olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım. Hastanede ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım. Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu.'

Danla Bilic, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun sandığından çok daha kritik olduğunu belirterek yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.

Fenomen isim, takipçilerine şu ifadelerle seslendi:

'Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum.'

Bilic, değerleri ameliyata uygun seviyeye gelir gelmez yaklaşık 10 saat süren operasyon geçirdiğini, günlerdir yarı baygın halde olduğu için sosyal medyada paylaşım yapamadığını da dile getirdi.