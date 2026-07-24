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Taşacak Bu Deniz'in Başarısını Anlattı! Burak Yörük'ten Dikkat Çeken Açıklamalar

Taşacak Bu Deniz'in Başarısını Anlattı! Burak Yörük'ten Dikkat Çeken Açıklamalar

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 22:50
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TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncularından Burak Yörük, dizinin başarısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, projeye ilk teklif geldiği dönemi anlatırken, bugün gelinen noktayı ise 'Kimse bunu öngöremezdi' sözleriyle değerlendirdi.

KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov

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Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'e ilk dahil olduğu dönemi ve dizinin gördüğü ilgiye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Yörük, hem çekim sürecini hem de Trabzon'da çalışmanın kendisine kattıklarını anlattı.

Burak Yörük, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Çok güzel bir sezon geçirdik. Müthiş bir 9 aydı. Dizinin iyi olacağına benden önce menajerim karar vermişti. Bu iş uçacak diye aradı beni direkt. Böyle bir öngörümüz vardı ama şu an yaşadığımız şeyi kimse öngöremez bu narsistlik olurdu. Biz hep en kötüyü düşünerek başlıyoruz. Çok gaza gelmeden, her ihtimali düşünerek başlıyoruz. Sevilmek inanılmaz güzel bir şey.  Başka bir şehirde olmak çalışma anlamında çok daha rahat. Trabzon bize çok yaradı, ilk kez şehir dışı bir iş yaptım. İlk şive yaptığım iş değil ama Karadeniz'de ilk. Direkt bodoslama Karadenizli olarak gittim ben Trabzon'a.'

Burak Yörük'ün açıklamaları, Taşacak Bu Deniz'in başarısının perde arkasına dair yaptığı samimi değerlendirmelerle dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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