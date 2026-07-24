Taşacak Bu Deniz'in Başarısını Anlattı! Burak Yörük'ten Dikkat Çeken Açıklamalar
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TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncularından Burak Yörük, dizinin başarısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, projeye ilk teklif geldiği dönemi anlatırken, bugün gelinen noktayı ise 'Kimse bunu öngöremezdi' sözleriyle değerlendirdi.
KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov
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Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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