Taşacak Bu Deniz'in Başarısını Anlattı! Burak Yörük'ten Dikkat Çeken Açıklamalar

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'e ilk dahil olduğu dönemi ve dizinin gördüğü ilgiye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Yörük, hem çekim sürecini hem de Trabzon'da çalışmanın kendisine kattıklarını anlattı.

Burak Yörük, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Çok güzel bir sezon geçirdik. Müthiş bir 9 aydı. Dizinin iyi olacağına benden önce menajerim karar vermişti. Bu iş uçacak diye aradı beni direkt. Böyle bir öngörümüz vardı ama şu an yaşadığımız şeyi kimse öngöremez bu narsistlik olurdu. Biz hep en kötüyü düşünerek başlıyoruz. Çok gaza gelmeden, her ihtimali düşünerek başlıyoruz. Sevilmek inanılmaz güzel bir şey. Başka bir şehirde olmak çalışma anlamında çok daha rahat. Trabzon bize çok yaradı, ilk kez şehir dışı bir iş yaptım. İlk şive yaptığım iş değil ama Karadeniz'de ilk. Direkt bodoslama Karadenizli olarak gittim ben Trabzon'a.'