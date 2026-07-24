Başrol Ayrılığı Yaşanan "Evlilik Güzeldir" Dizisine Yeni Oyuncu
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TRT 1'in yeni sezon dizisi Evlilik Güzeldir'in oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başrol değişikliğinin ardından bu kez diziye katılan yeni oyuncu ve canlandıracağı karakter belli oldu. Hikayedeki aşk dengelerini etkileyecek karakter şimdiden merak uyandırdı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Selin Soydan, Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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