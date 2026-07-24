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Başrol Ayrılığı Yaşanan "Evlilik Güzeldir" Dizisine Yeni Oyuncu

Başrol Ayrılığı Yaşanan "Evlilik Güzeldir" Dizisine Yeni Oyuncu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 21:15
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TRT 1'in yeni sezon dizisi Evlilik Güzeldir'in oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başrol değişikliğinin ardından bu kez diziye katılan yeni oyuncu ve canlandıracağı karakter belli oldu. Hikayedeki aşk dengelerini etkileyecek karakter şimdiden merak uyandırdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Çekimleri salı günü başlayan ve 17 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşması planlanan dizide, şoke eden bir gelişme yaşanmış ve başrol ayrılığı olmuştu. Başrol oyuncusu Emre Bey, yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşadığı için kadroya veda ederken yerine Berk Bakioğlu gelmişti.

Evlilik Güzeldir kadrosundaki son dakika gelişmelerinin ardından şimdi de kadroya genç bir isim dahil oldu.

Genç oyuncu Selin Soydan, Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosunda!

Genç oyuncu Selin Soydan, Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosunda!

Başarılı oyuncu Selin Soydan, dizide Melek Yener karakterine hayat verecek. Dizide Melek, Sinan'ın (Berk Bakioğlu) birlikte çalıştığı iş arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak. Sinan ile Mesut Bahtiyar'ın (Fikret Kuşkan) kızı Yasemin (İlayda Alişan) büyük bir aşk yaşarken, ailelerin bu ilişkiye bakışı ise bambaşka olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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