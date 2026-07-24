Başrol Ayrılığı Yaşanan "Evlilik Güzeldir" Dizisine Yeni Oyuncu

Çekimleri salı günü başlayan ve 17 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşması planlanan dizide, şoke eden bir gelişme yaşanmış ve başrol ayrılığı olmuştu. Başrol oyuncusu Emre Bey, yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşadığı için kadroya veda ederken yerine Berk Bakioğlu gelmişti.

Evlilik Güzeldir kadrosundaki son dakika gelişmelerinin ardından şimdi de kadroya genç bir isim dahil oldu.